Китай установил новый мировой рекорд в области урожайности риса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 октября. /ТАСС/. Китайские агрономы установили новый рекорд в области повышения урожайности гибридного риса третьего поколения, выведенного командой селекционера Юань Лунпина. Об этом сообщила в понедельник газета Shenzhen Times.

Урожайность данного сорта риса, выращенного на экспериментальном участке угодий в деревне Цинчжу под городом Хэнъян центральной провинции Хунань, достигла 1 603,9 кг на 1 му (мера площади, равная 667 кв. м). В прошлом году показатель сбора там поднялся до 1 530,76 кг на один му, что тоже считалось прорывом.

Китай занимает ведущее место в биоинженерии и селекционно-генетических исследованиях рисоводства. Еще в 1973 году китайский селекционер Юань Лунпин, которого называют "отцом гибридного риса", первым в мире вывел сорт, позволивший поднять урожайность с 300 до 500 с лишним кг с одного му. В 2000 году им был выведен "суперрис", способный давать более 700 кг урожая с му. С тех пор этот показатель вырос более чем вдвое, что свидетельствует о качественно новом уровне технологии селекции и выращивания риса в КНР.

Академик Юань Лунпин умер в мае текущего года в возрасте 90 лет.