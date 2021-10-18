ТПП РФ просит правительство урегулировать проблему с поставками агротехники в Таджикистан

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой урегулировать вопрос поставок сельхозтехники в Таджикистан для увеличения российского несырьевого экспорта. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

По данным торгпредства РФ в Таджикистане, сейчас институты поддержки экспорта не осуществляют финансирование российских импортеров в республику из-за неурегулированной задолженности OAO "Тоджиксодиротбанк" перед экспортным страховым агентством "ЭКСАР" в размере около $3 млн. В текущих условиях уже образовался ряд нереализуемых в Таджикистане проектов с российским участием. Продукция, планирующаяся к поставке в рамках реализации таких проектов, "относится к категории российского несырьевого неэнергетического экспорта и, по предварительным оценкам, могла бы обеспечить его увеличение на $150 млн - порядка 20% российского экспорта 2020 года".

"С учетом крайней востребованности в Республике Таджикистан российской сельскохозяйственной техники и значимости этого рынка для отечественных производителей, в контексте решения задач по увеличению экспорта высокотехнологической продукции на зарубежные рынки, прошу вашего содействия в разрешении сложившейся ситуации и создании дополнительных механизмов, условий для начала поставок современной российской техники таджикским аграриям", - отметил в письме Катырин.

Он привел расчеты специалистов, по которым ежегодное обновление парка зерноуборочной техники Таджикистана должно составлять порядка 80 единиц в год. Ежегодный объем этого рынка в среднем составляет €6-8 млн.

"При этом за последние шесть лет в страну поставлено порядка 90 зерноуборочных комбайнов, то есть ежегодное обновление парка составило порядка 18% от минимального нормативного уровня, - указал глава ТПП РФ. - По общему мнению участников этого рынка, низкий уровень обновления парка обусловлен высокой рыночной стоимостью кредитных ресурсов и остановкой с российской стороны программ поддержки поставок сельскохозяйственной техники в Таджикистан по причине неурегулированной задолженности с таджикской стороны".