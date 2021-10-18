Polymetal начал производство концентрата на золотосеребряном месторождении Нежданинское

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Polymetal - крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России - начал производство концентрата на Нежданинском золотосеребряном месторождении после успешного завершения строительных и пуско-наладочных работ, сообщила компания.

"Выход на полную проектную мощность и положительный денежный поток ожидаются ко II кварталу 2022 года", - отметил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.

Строительство карьера производительностью 2 млн тонн руды в год и обогатительной фабрики с комбинированной гравитационно-флотационной схемой обогащения заняло 38 месяцев с момента принятия окончательного решения о начале проекта, говорится в сообщении. Суммарные капитальные затраты по достижению полной проектной производительности составят около 370 млн долларов.

В 2021 году на Нежданинском планируется произвести до 30 тыс. унций в золотом эквиваленте. Средний годовой выпуск за период с 2022 по 2024 годы составит 180 тыс. унций при совокупных денежных затратах на уровне 850-900 долларов на унцию. Дальнейший прирост производства будет обеспечен переработкой богатой руды с серебряного месторождения компании - "Прогноз".

Рудные запасы Нежданинского в соответствии с Кодексом JORC оценены в 4,4 млн унций в золотом эквиваленте с содержанием 3,6 г/т. Минеральные ресурсы, добавочные к рудным запасам, оцениваются в 8,1 млн унций в золотом эквиваленте с содержанием 5,1 г/т. Срок эксплуатации месторождения составляет 24 года.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.

В свободном обращении находятся 75,2% акций компании. Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9%.