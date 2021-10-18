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Энергетический кризис в Европе

Цена газа в Европе снизилась до $980

Общее падение цены по сравнению с предыдущим торговым днем составило около 10%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE в понедельник опустилась до почти $980 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах снизилась до $983,5 за тыс. куб. м, или €82 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее падение цены по сравнению с предыдущим торговым днем составляет около 10%.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана, в том числе, с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

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Энергетический кризис в Европе
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