Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили техническим газом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" завершена, объем заполнения техническим газом составил около 177 млн куб. м. Данный объем топлива обеспечивает давление, достаточное, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, говорится в сообщении оператора проекта.

"На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - сказано в сообщении.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Датское энергетическое агентство 4 октября сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2".