Новосибирские аграрии за неделю в 2,5 раза сократили отставание по уборке зерновых

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Аграрии в Новосибирской области, где из-за неблагоприятных погодных условий возникло отставание по темпам уборочной кампании в 218 тыс. га, или 15%, за неделю сократили отставание до 6%. Этого удалось достичь благодаря улучшению погоды и перераспределению сельхозтехники, сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко.

Неделей ранее он сообщал, что сельхозпредприятиям региона понадобится 10 дней для сокращения отставания от темпов уборки 2020 года, которое на тот момент составляло 218 тыс. га, или 15%. Это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории области - осадками, переувлажнением почвы, которые препятствуют проведению уборочной кампании.

"На прошедшей неделе сельскохозяйственные организации продолжали уборочную кампанию. Благодаря установлению благоприятных погодных условий, реализации плана перераспределения зерноуборочной техники удалось существенно сократить отставание от темпов уборки зерновых. В настоящее время отставание - 80 тыс. га, или 6%", - сказал он.

Министр добавил, что зерновые и зернобобовые культуры обмолочены площади в 1 млн 310 тыс. га - это 88% от уборочной площади при урожайности в 23,6 центнера с гектара и валовом сборе в 3 млн 100 тыс. тонн. "Идем с превышением к аналогичному периоду прошлого года по урожайности - пять центнеров с гектара, по валовому сбору зерна - полмиллиона тонн. Сегодня прогнозируем достижение показателя в 90% убранной площади зерновых", - пояснил Лещенко.

В сентябре в нескольких регионах Западной Сибири - Новосибирской, Томской и Кемеровской областях - выпал первый снег. Как отмечали синоптики, наступление волны холода объясняется тем, что теплый атлантический воздух, который раньше приходил на территорию Западной Сибири, блокирован мощным антициклоном на Урале.

В середине лета 2020 года в трех регионах Западной Сибири установилась аномальная жара, которая сопровождалась отсутствием осадков. В Новосибирской области площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей. Ущерб от засухи составил около 500 млн рублей. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов, экономические потери от засухи оценивались более чем в 5 млрд рублей. Однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.