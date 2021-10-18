"Норникель" завершил модернизацию ГЭС на севере Красноярского края

НОРИЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Норникель" завершила модернизацию Усть-Хантайской ГЭС в Норильском промышленном районе на севере Красноярского края, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска ГЭС на полную мощность.

Модернизация станции началась в 2014 году, были заменены все семь гидроагрегатов, отработавших более 50 лет. Общий объем инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей. Модернизация позволила увеличить установленную электрическую мощность с 441 МВт до 511 МВт с максимальной годовой выработкой электроэнергии в 2,4 млрд кВт-часов, снизить операционные затраты и экологические риски, так как в ходе реконструкции было принято решение отказаться от масляных гидравлических насосов.

"Модернизация энергосистемы - один из основных приоритетов для "Норникеля". Компания делает ставку в долгосрочной перспективе на возобновляемые источники энергии. Это связано с общим стремлением реализовывать максимально экологичные проекты. Замена гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС внесла существенный вклад в процесс надежного и экологически чистого энергоснабжения населенных пунктов севера Красноярского края и крупных промышленных объектов компании", - сказал вице-президент по энергетике "Норникеля" Евгений Федоров.

По словам гендиректора Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") Сергея Липина, проект был реализован в строго установленные сроки. Увеличение мощности ГЭС позволит обеспечить растущие потребности региона в электроэнергии. Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что запуск ГЭС после модернизации является "событием по самым серьезным историческим меркам". Обновленная станция окажет положительное влияние на устойчивость энергосистемы в Норильском промышленном районе.

Усть-Хатайская ГЭС была построена в 1963-1975 гг. и стала первой гидроэлектростанцией Заполярья. ГЭС входит в состав Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") и снабжает электроэнергией предприятия Норильского промышленного района, а также жилищно-коммунальный комплекс Норильска, Игарки, Дудинки.