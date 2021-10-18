Большинство россиян не готовы участвовать в программе инициативного бюджетирования

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (56%) не готовы принимать участие в распределении части муниципального бюджета на решение проблем. Еще 41% граждан сообщили об обратном, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации в понедельник.

"Большинство опрошенных россиян (56%) не готовы участвовать в распределении части муниципального бюджета на решение местных проблем и считают, что этим должны заниматься профессионалы. Это наиболее характерно для женщин (61% vs 50% мужчин), а также для респондентов в возрасте 60+ (75% vs 51% 18-24 лет). Изъявили готовность участвовать в подобной программе 41% респондентов, чаще всего имеющие высшее или неполное высшее образование", - говорится в сообщении.

Более половины россиян (52%) осведомлены о программе инициативного бюджетирования, никогда не слышали о ней 47% респондентов. Участвовали в этой программе 13% сограждан.

Среди тех, кто знает о программе инициативного бюджетирования, почти половина опрошенных (47%) считают, что в их муниципалитете она реализуется скорее эффективно, 36% респондентов сообщили об обратном. Также 50% сограждан заявили о недостаточном освещении этой программы в СМИ, интернете и иных источниках информации. Еще 43% граждан придерживаются иного мнения.

Инициативное бюджетирование - это способ распределения бюджетных средств с учетом мнения населения на благоустройство муниципальных территорий.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.