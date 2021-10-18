Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года вряд ли превысит 4,2%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Восстановительный потенциал российской экономики в целом исчерпан, рост ВВП РФ по итогам текущего года вряд ли составит более 4,2%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"С учетом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%. В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что он может быть выше. Тем не менее, в последние два месяца деловая активность, мы видим, замедлилась, у нас восстановление в общем себя исчерпало. Сейчас экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем в этом году рассчитывать на более высокие темпы", - сказал Решетников.

Глава МЭР отметил, что в 2022 году на темпы роста ВВП РФ будут влиять увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и ужесточение денежно-кредитной политики. Минэкономразвития по-прежнему ожидает роста российского ВВП на уровне 3% по итогам следующего года, подчеркнул Решетников. При этом он добавил, что прирост номинального ВВП в текущем году по сравнению с 2019 годом ожидается чуть ниже 14% (более 15 трлн рублей), по итогам 2022 года относительно 2019 года - 22% (24 трлн рублей).