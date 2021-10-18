Терминал для экспорта сжиженных газов в АТР построят в Хабаровском крае в 2023 году

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Резидент Свободного порта Владивосток в 2023 году запустит в порту города Советская Гавань в Хабаровском крае терминал для экспорта сниженных углеводородных газов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев осмотрел портовую инфраструктуру морского порта Советская Гавань и ознакомился с созданием транспортно-перегрузочного комплекса резидента свободного порта "Компании Ремсталь".

"Терминал начнет работу во второй половине 2023 года и будет работать в круглогодичном и круглосуточном режиме. Его годовой грузооборот составит 1 млн тонн в год", - говорится в сообщении. Транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке сжиженных углеводородных газов располагается на побережье Татарского пролива в бухте Эгге Японского моря. Общая стоимость проекта составляет 21,3 млрд рублей, инвестор уже вложил 6,8 млрд рублей.

Терминал предназначен для приема, временного хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. Продукты будут доставляться сюда железнодорожными цистернами, поступать на склад временного хранения и отгружаться на морские суда-газовозы ледового класса для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщил генеральный директор "Компании Ремсталь" Рифкат Бадрутдинов, "строящийся терминал является первым и единственным в своем роде на Тихоокеанском побережье России". "С декабря 2019 года компания стала резидентом свободного порта. И это значительно улучшило экономику проекта", - отметил он.

Инвестор намерен также вложить 4,2 млрд рублей в реконструкцию железнодорожной станции общего пользования "Советская Гавань - Город". Сейчас грузооборот станции составляет 456 тыс. тонн грузов в год. После реконструкции он сможет достигать 10 млн тонн в год. На первоначальном этапе увеличение грузопотока в год планируется до 1 млн тонн. Также будет протянута линия электропередачи, волоконно-оптическая линия связи, построен соединительный железнодорожный путь между терминалом и станцией.

Трутнев поручил Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики содействовать инвестору. "Имущественный комплекс, который создается, надо запускать в режиме свободного порта. Если строятся новые объекты инфраструктуры, то инвестор должен располагать соответствующими преференциями", - добавил полпред.