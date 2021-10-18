Unilever продает производство соусов Calve и "Балтимор" компании KDV

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Компания Unilever продает производство продукции под брендом Calve в России и СНГ и "Балтимор" по всему миру производителю снеков и кондитерских изделий KDV. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

"Было принято решение продать бренды соусов Calve (на территории России и СНГ) и "Балтимор" (по всему миру) одному из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий - компании KDV - и сфокусироваться на более крупных направлениях в категории, а именно - производстве мороженого и сухих приправ", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компаниях, отчуждение брендов Calve и "Балтимор" нацелено на увеличение бизнес-показателей, а также сохранение качества продукции и лояльности потребителей. Производственная площадка в Туле приобретена KDV с целью сохранения профиля, модернизации и расширения.

О сумме сделки компаии не сообщают.

О компаниях

KDV - один из российских лидеров по производству кондитерских изделий и снеков. Ей принадлежит более 10 фабрик и 300 тыс. га земли, где для нужд собственного производства, KDV выращивает пшеницу, сахарную свеклу, картофель. Производственные площадки выпускают более 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая, кофе и другой продукции. Среди торговых марок компании - "Яшкино", "Крокант", Baby fox, "Три корочки", "Кириешки", "Бабкины семечки", Ozera.

Продукция KDV продается более чем в 250 тыс. точках России и стран СНГ, а также через онлайн-каналы. Более 30% от общего объема производства компания реализует на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Экспортную деятельность KDV ведет более чем в 35 странах мира.

Unilever - один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса. Ежедневно 2,5 млрд потребителей используют продукцию Unilever.

Ассортимент продукции Unilever (а это пищевая продукция, прохладительные напитки, чай и мороженое, косметическая продукция и бытовая химия) включает в себя одни из самых известных и популярных торговых марок в мире, в том числе 12 брендов стоимостью свыше 1 млрд. евро каждый. В России компания работает с 1991 года.