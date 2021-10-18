Трутнев заявил, что порты Дальнего Востока способны принимать больше угля

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Дальневосточные порты обладают мощностями, способными принимать больше угля, их развитие должно быть синхронизировано с модернизацией железных дорог. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Трутнев осмотрел портовую инфраструктуру морского порта Советская Гавань, ознакомился с созданием транспортно-перегрузочного комплекса резидента Свободного порта "Компании Ремсталь", провел совещание по развитию портовой инфраструктуры.

"Значительные проблемы возникают с синхронизацией планов модернизации железных дорог с развитием портовых мощностей. Коллеги с РЖД говорят, что в 2023 году они обеспечат необходимые провозные мощности, чтобы порты были загружены. На сегодня ситуация выглядит не очень хорошо, потому что значительная часть произведенной продукции - около 15 млн тонн угля - с Дальнего Востока не вывозится, портовые мощности используются не полностью. Поэтому РЖД надо догонять. Моей целью на совещании было убедиться, что они к 2023 году действительно этот дефицит провозных мощностей ликвидируют, но пока они это обещают, будем контролировать", - сказал Трутнев.

На Дальнем Востоке реализуются крупнейшие проекты модернизации портового хозяйства. Трутнев отметил, что для развития Дальнего Востока состояние портовых мощностей имеет стратегическое значение, поскольку значительная часть продукции отпускается на экспорт. "Кроме того, вообще все восточное побережье является началом Северного морского пути, и когда мы говорим о загрузке Северного морского пути, его использования в качестве глобального транспортного коридора, не заниматься развитием портов восточного побережья невозможно", - подчеркнул полпред.