Таможенная подкомиссия поддержала обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение об обнулении экспортных пошлин на алюминиевые сплавы и снижение вывозных пошлин на ферросилиций с 15% до 5%, сообщил Минпромторг.

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы. С такой инициативой обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы", - говорится в сообщении.

Минпромторг уточняет, что пошлина на необработанный (нелегированный) алюминий сохранится на нынешнем уровне - 15%, но не менее $254 за тонну.

"Кроме того, поддержано решение о снижении с 15% (но не менее $150 за тонну) до 5% экспортной пошлины на ферросилиций". - отмечает министерство.