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Банки нарастили выдачи потребкредитов на 17,4% за январь - сентябрь

Наибольшее количество новых потребкредитов было выдано в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские банки за январь - сентябрь нарастили выдачи потребкредитов до 12,3 млн ссуд, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро отмечают, что данный рост во многом связан с последствиями ограничительных мер II квартала прошлого года, введенных на фоне пандемии коронавируса. Тогда выдача розничных кредитов (в том числе потребкредитов) сильно снизилась. Так, по сравнению с тем же периодом 2019 года количество выдач в 2021 году уменьшилось на 13,3%.

"В 2021 году в сегменте потребительских кредитов банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики. Об этом свидетельствует как некоторое сокращение выдачи потребкредитов в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, так и тот факт, что ее темпы пока далеки от уровня "допандемийного" 2019 года", - комментирует генеральный директор бюро Александр Викулин.

Наибольшее количество новых потребкредитов в январе - сентябре 2021 года было выдано в Москве (657 тыс. ед.), Московской области (570,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (472,8 тыс. ед.) Увеличение выдачи потребительских кредитов в январе - сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено во всех регионах страны.

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