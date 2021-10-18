Оппозиция призвала Раду взять под контроль ситуацию в энергетике Украины

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде выступила с призывом к депутатам взять под контроль ситуацию в энергетической сфере страны.

"Ситуация с энергобезопасностью, топливный кризис. <...> То, что говорит власть о закачке газа и запасах угля, - это откровенная ложь. <...> Раде необходимо взять под контроль ситуацию", - заявил в понедельник сопредседатель фракции Юрий Бойко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

По его словам, из-за кризиса в данной области стоимость газа и, как следствие, тарифов на тепло для бытовых потребителей вскоре вырастет в два раза. "Еще хуже ситуация в промышленности. Угроза остановки предприятий, удорожание продуктов - вот, что ждет в ближайшее время", - сказал Бойко.

В этой связи, считает он, Рада должна создать спецкомиссию по контролю над выполнением меморандума между центральной и местной властью по тарифам, который среди прочего гарантирует стабильные цены на услуги ЖКХ. Депутат также указал, что необходимо принять закон, который позволит использовать "смесь из собственного и импортного газа, чтобы и промышленность получила этот газ", а также расширить перечень получателей субсидий, чтобы "поддержать людей в условиях топливного кризиса".

15 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна располагает достаточным запасом природного газа. По его словам, в этом году закачано 18,7 млрд куб. м газа. При этом Данилов признал, что на электростанциях страны "есть вопросы с углем".

Украина начала отбор газа из своих хранилищ 5 октября на фоне резкого роста цен на энергоносители в Европе, 3 октября была прекращена закачка в подземные хранилища.