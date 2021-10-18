Суд ввел процедуру наблюдения в отношении новосибирского завода станков

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области ввел до 18 апреля 2022 года процедуру наблюдения в отношении одного из крупнейших в РФ производителей станков "Тяжстанкогидропресс", где сложилась тяжелая экономическая ситуация. Решение опубликовано в понедельник на сайте суда.

"Информация о принятом судебном акте: введение наблюдения", - говорится в картотеке дел.

В суде ТАСС уточнили, что процедура введена до 18 апреля 2022 года.

В июне иск о банкротстве "Тяжстанкогидропресса" подала компания "Инструментальные стали", сумма исковых требований составила 335,6 тыс. рублей. Решение о взыскании с завода заявленной суммы по договору поставки было принято в марте арбитражным судом Свердловской области, где зарегистрирована компания. В июле завод в рамках этого же дела подал заявление о самобанкротстве. Сумма исковых требований составила 1,1 млрд рублей. Заявление будет рассмотрено в течение 15 дней с даты судебного заседания по проверке обоснованности заявления компании "Инструментальные стали".

На заводе сложилась тяжелая экономическая ситуация. Весной предприятие отключали от электроснабжения, работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовало УФНС. Работники завода стали жаловаться на невыплату зарплат и сокращения, а налоговая задолженность завода в июле составила около 64,4 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплат зарплат. В июле региональные власти сообщили, что завод погасил задолженность по зарплатам, выплатив с начала года 35 млн рублей.

В августе деятельность "Тяжстанкогидропресса" была приостановлена на 90 дней на основании решения суда по предписанию пожарной инспекции. Позднее Кировский районный суд Новосибирска досрочно возобновил работу административного здания, на работу четырех цехов предприятия по-прежнему действуют ограничения, установленные судом.