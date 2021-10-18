Новые проекты "Союзмультфильма" покажут в Китае, Израиле и других странах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Проекты "Союзмультфильма" увидят зрители на территории Китая, Израиля, Финляндии и других стран, соответствующие сделки студия заключила на международном кинорынке MIPCOM, который проходил во Франции. Об этом сообщила пресс-служба студии в понедельник.

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"Один из ведущих международных дистрибьюторов детской анимации - Joy Media - займется распространением комедийного сериала для детей дошкольного возраста (3-5 лет) "Чуч-Мяуч" на территории Китая <…> Детективный сериал "Тайны Медовой долины" для детей 4-6 лет, созданный с помощью новой технологии Unreal Engine, ускоряющей производство, покажут на израильском телеканале HOP! и чешском телеканале Czech TV", - рассказали в пресс-службе.

Мультсериал для младшей аудитории "Пластилинки" также выйдет на израильском телеканале HOP!, кроме того, его покажут на территории Финляндии. Латышский провайдер Tet приобрел права на 300 фильмов из "золотой коллекции" для показа на территории стран Балтики.

"Я искренне надеюсь, что новые проекты "Союзмультфильма" будут по достоинству оценены международными коллегами, и мы продолжим расширять географию дистрибуции студийного контента как с нашими постоянными партнерами, так и с новыми агентами, с которыми мы заключили текущие сделки в рамках MIPCOM", - отметила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, чьи слова привели в пресс-службе.

Она добавила, что комедийный сериал студии "Лудвилль" стал единственным проектом из России, который вошел в пятерку финалистов конкурса MIPJunior Project Pitch. Студия также представила на кинорынке новый проект "Крутиксы", созданный по мотивам одноименной серии издательства Bubble Comics.