Чекунков: программы развития крупных городов ДФО планируется подготовить в течение года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Программы развития нескольких десятков крупных городов Дальневосточного федерального округа и Арктики планируется подготовить в течение года. В первую очередь документы будут разработаны для городов с населением свыше 100 тыс. человек, административных центров регионов и муниципалитетов, имеющих стратегически важное значение. Об этом сообщил в понедельник на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил о том, что города Дальнего Востока должна получить векторы долгосрочного развития. По его словам, необходим запуск масштабной программы обновления дальневосточных городов.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы в течение ближайшего года таких городов было несколько десятков, и они покрывали более половины жителей территорий, за развитие которых мы несем ответственность", - сказал он.

Чекунков отметил, что на территории Дальневосточного федерального округа в настоящее время насчитывается более 1,8 тыс. муниципальных образований и более 100 - в Арктической зоне РФ.

"Для каждого [города Дальнего Востока и Арктики невозможно] индивидуальный план иметь, но для основных групп, для городов с населением более 100 тыс. населения, для столиц субъектов Российской Федерации, для центров экономического роста, для городов, играющих критически важное значение для развитие Северного морского пути, для городов БАМа и Транссиба, для промышленных центров разрабатываются планы повышения комфортабельности и комплексного развития данных городов. Поэтому те "первые ласточки" по которым приняты уже документы, комплексные планы развития - это и Комсомольск-на-Амуре, это Большой Камень, этого города Свободный, Норильск - это только первые пилотные проекты", - сказал министр.