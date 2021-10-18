"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в ноябре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Газпром" на аукционе в понедельник не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь. Это следует из данных платформы RBP.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 13:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

В октябре "Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину, а в сентябре бронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей.

Кроме того,"Газпром" забронировал на ноябрь лишь 31,4 млн куб. м в сутки из предложенных на аукционе 89 млн куб. м в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 годы. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

Председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что суточные объемы прокачки газа через украинскую территорию с начала текущего года снизились почти вдвое.

О ситуации с ценами на газ

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана, в том числе, с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой и с высокими котировками на азиатском рынке.

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 13,4%, до почти $1290 за тыс. куб. м на фоне новостей об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.