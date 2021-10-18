Цена газа в Европе выросла на 14% после аукциона на допмощности по транзиту через Украину

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 14%, до $1281,9 за тыс. куб. м, на фоне новостей об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию 13:16 мск на поднялась до $1281,9 за тыс. куб. м, или €106,91 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Максимально цена газа достигала $1292 за тыс. куб. м, или 107,77 евро за МВт.ч (по состоянию на 13:20 мск), после чего перешла к снижению.

Как следует из данных платформы RBP, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь на аукционе в понедельник, которые были предложены "Оператором ГТС Украины".

В новость была внесена правка (13:41 мск) - уточняется динамика в 1-м абзаце, правильно - на 14%