СМИ: число новых субъектов рынка в городе Санья в январе-сентябре выросло на 65%

САНЬЯ /Китай/, 18 октября. /ТАСС/. Количество новых субъектов рынка в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) за первые три квартала текущего года превысило 43,8 тыс., что на 65% больше по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, среди новых участников рынка - около 24,1 тыс. предприятий и 19,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это на 49% и 90,7% больше в годовом исчислении соответственно.

Как пишет газета, значительное увеличение числа участников рынка - результат политики местных властей, направленной на оптимизацию бизнес-среды города. Как указывается в материале, Санья ориентируется на потребности предпринимателей и постоянно внедряет инновации для создания первоклассной деловой среды. Так, например, местные власти предоставляют льготные условия для запуска бизнеса, оказывают финансовую поддержку малому и микробизнесу, в частности выдают кредиты на льготных условиях. Таможенные органы города продолжают упрощать процедуры оформления с целью ускорения процесса и снижения расходов на ведение трансграничной торговли.

В июле 2019 года правительство города Санья утвердило двухлетний план действий, предусматривающий комплекс мер, нацеленных на улучшение состояния деловой среды в городе. Документ был разработан с учетом тех критериев, которые принимаются во внимание Всемирным банком для оценки деловой среды, а также соответствующих требований Госкомитета по делам развития и реформе КНР и включал в себя 76 позиций по 16 ключевым направлениям. В их числе, в частности, вопросы открытия новых предприятий, выдачи разрешений на строительство, финансовых операции, оптимизации налоговой системы, продвижения международной торговли, защиты прав интеллектуальной собственности, осуществления контроля за рынком, и другие.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.