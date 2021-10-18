"Газпром" оценил отставание по запасам газа в ПХГ Украины в 33%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сезон отбора газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины стартовал 5 октября, на эту дату объем имевшихся там запасов газа отставал от прошлогоднего уровня на 33%, говорится в сообщении "Газпрома".

"На эту дату отставание по объему запасов от прошлого года превышало 33%, или 9 млрд куб. м газа", - отмечается в сообщении российского холдинга.

Европейские ПХГ

Европейские ПХГ заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне. При этом сезон отбора газа и хранилищ был начат 13 октября, сообщил "Газпром". Сезон отбора газа из ПХГ в Европе начался 13 октября, указывается в статистике "Газпрома" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. В прошлом году он начинался 12 октября.

"Переход к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в хранилищах. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом - 18,5 млрд куб. м. Восполнен всего 71% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом сезоне", - отмечается в сообщении.

Добыча и экспорт газа

"Газпром" с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 16,6% (на 56,7 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 399,4 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца вырос на 13,1% (на 17,6 млрд куб. м), до 152,2 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному", - отмечает газовый холдинг.

В частности, "Газпром" с начала года нарастил поставки газа в Турцию (на 125,3%), Германию (на 28,2%), Италию (на 16,3%), Румынию (на 288,6%), Польшу (на 10%), Сербию (на 112,1%), Финляндию (на 15,3%), Болгарию (на 52,7%), Грецию (на 12,9%).

Продолжают увеличиваться и поставки в Китай по "Силе Сибири".

"Газпром" нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 16,6% (на 26,1 млрд куб. м).

Ранее сообщалось, что объемы добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м - это рекордный за последние 10 лет уровень добычи. Экспортировать в Европу в этом году планируется 183 млрд куб. м газа.

"Газпром" также повышал прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за 1 тыс. куб. м. Позже "Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа в 2021 году до $295-330, говорилось в отчете инвесткомпании Sova Capital по итогам проведенного "Газпромом" вебинара по европейскому рынку газа.