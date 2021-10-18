Правительство уточнило расчет налога за "гаражи-ракушки" на федеральных участках

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило расчеты налогообложения за земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, если на них расположены некапитальные гаражи - так называемые гаражи-ракушки. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что размер платы за использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка пропорционально площади, занимаемой гаражом", - говорится в постановлении.

Согласно Земельному кодексу РФ, использование земли является платным, бесплатное использование предусматривается только для льготных категорий граждан. Принятый ранее закон о гаражной амнистии гарантирует бесплатное использование земли для размещения "гаражей-ракушек" инвалидам. При этом правительство РФ устанавливает размер платы за такие сооружения для гаражей на федеральных земельных участках, субъекты РФ - на региональных землях и землях с неразграниченной собственностью, муниципалитеты - на землях в муниципальной собственности, уточняет пресс-служба Росреестра РФ. "Для целей размещения некапитальных гаражей правительством России выбран минимальный размер платы с целью минимизации расходов граждан, являющихся владельцами "гаражей-ракушек", - отметили в Росреестре.

С 1 сентября 2021 года в России вступил в силу закон о гаражной амнистии, по которому вводится упрощенный механизм оформления прав на капитальные гаражи и "гаражи-ракушки". По закону, муниципалитет утверждает схему размещения некапитальных гаражей, после включения такой постройки в схему гражданин может продолжать использовать "гараж-ракушку" или разместить на этом месте новый. Порядок утверждения схемы и включения в нее некапитальных гаражей устанавливается законом субъекта РФ.