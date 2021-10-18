Тимошенко призвала провести расследование "исчезновения" в "Нафтогазе" $8,5 млрд

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Партия "Батькивщина" в Верховной раде выступает за создание в парламенте временной следственной комиссии для изучения ситуации в компании "Нафтогаз", в которой, возможно, имело место нецелевое расходование 225 млрд гривен ($8,5 млрд). Об этом в понедельник на заседании согласительного совета глав фракций сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Особенно когда там исчезло не по назначению 225 млрд гривен ($8,5 млрд) с тех тарифов, что заплатили люди. Понятно, что нужно расследование", - заявила она. По словам политика, проект постановления о создании комиссии уже зарегистрирован в парламенте.

Тимошенко напомнила, что летом газ, который закачивали в хранилища, стоил в шесть раз дешевле, чем в настоящий момент. "Речь идет и о бюджетных учреждениях, и о народе Украины, в том числе и о промышленности. Им можно было обеспечить цены на газ в шесть раз меньше, чем сегодня. Вы вообще представляете масштаб потерь, которые понесет государство?" - подчеркнула Тимошенко.

Она добавила, что бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял о наличии $2 млрд на закачку газа в газохранилища, но газ не закачан. "Убытки будут покрывать из государственного и местных бюджетов. Кто за это ответит? Мы требуем, чтобы четко был определен ответственный за то, что газохранилища пусты, и чтобы его привлекли к уголовной ответственности", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Ранее глава компании "Укртрансгаз" Сергей Перелома сообщил, что страна накопила в газохранилищах 18,7 млрд куб. м газа, чего достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. В "Нафтогазе" планировали закачать в хранилища более 19 млрд куб. м топлива. При этом иностранные заказчики хранят в режиме "таможенный склад" 3,3 млрд куб. м газа, что на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.