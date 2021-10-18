Чекунков: на мероприятия нацпрограммы развития ДФО необходимо более 160 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Реализация направленных на развитие регионов Дальнего Востока мероприятий национальной программы до 2024 года требует дополнительных средств в размере 162,6 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы, конечно, работаем не только в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Распоряжением правительства РФ принята и действует национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, которая собрала в себе мероприятия всех ведомств аналитическим образом, всех госпрограмм в разделах экономического развития, здравоохранения, демографии, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, транспортной доступности, обеспечения правопорядка и защиты населения с планируемым объемом финансирования до 2024 года 2,3 трлн рублей. Она значительной частью обеспечена финансовыми ресурсами. Присутствует дополнительная потребность в объеме 162,6 млрд рублей, и правительство продолжит работу по обеспечению финансирования всех мероприятий национальной программы в полном объеме", - сказал он.

Чекунков пояснил, что "комплекс этих мероприятий, совокупность мероприятий по развитию Дальнего Востока нацелены на выполнение указа президента России о превышении темпов роста показателей национальных целей в Дальневосточном федеральном округе на уровне выше среднероссийского".

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Текст документа утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.