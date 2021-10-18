Кабмин выделит Подмосковью 10 млрд рублей на строительство автодорожных развязок

НОВО-ОГАРЕВО, 18 октября. /ТАСС/. Правительство России выделит Московской области 10 млрд рублей на строительство автодорожных развязок, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

"Я знаю, что у вас потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками, - сказал глава государства. - По предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 миллиардов [рублей] они вам найдут".

Говоря в целом о проблемах с дорожным движением в Московской области, Путин констатировал, что в некоторых местах образуются пробки.

"Мы, в принципе, немало сделали для того, чтобы построить соответствующие развязки, особенно перед железнодорожным полотном, но есть и проблемные точки, до сих пор остаются", - указал глава государства.