Комиссия Мосгордумы поддержала установление новых транспортных льгот для многодетных семей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по социальной и экономической политике поддержала законопроект, предусматривающий предоставление права на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и устанавливающий, что право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник.

"Законопроектом предлагается предоставить право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта обоим родителям в многодетной семье и установить, что право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения в образовательном учреждении", - говорится в пояснительной записке к проекту закона столицы "О внесении изменений в статью 29 Закона города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве".

В ней уточняется, что документ был разработан в инициативном порядке и направлен на снятие социальной напряженности в связи с невозможностью реализации права на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта вторым родителем в многодетных семьях и детьми из многодетных семей в возрасте до 18 лет в том случае, если они не обучаются в образовательных учреждениях.

Как уточнила председатель профильной комиссии Людмила Гусева, в Москве на данный момент проживают порядка 110 тыс. многодетных семей. Она также отметила, что в столице активно развивается общественный транспорт, который востребован данной категорией граждан.