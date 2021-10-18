Общая потребность в ремонте отделений "Почты России" превысила 90 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Общая потребность в ремонте отделений "Почты России" превышает 90 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Акимов на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Большинство из наших сельских отделений - 70% - находятся в неудовлетворительном состоянии. <...>. Центральная проблема в том, что при такой рентабельности работы этой части отделений ресурсов, которыми сейчас располагает "Почта", для их ремонта недостаточно. Мы признательны правительству за решение не направлять дивиденды 2020 года в бюджет, все эти ресурсы будут направлены не просто на ремонт отделений, а на ремонт сельских отделений. <...>. Но это капля в море, потому что общая потребность в ремонтах превышает 90 млрд рублей", - отметил Акимов.

Он добавил, что большая часть данной суммы приходится на населенные пункты с численностью от 100 до 5 тыс. человек, в связи с чем экономический смысл присутствия в таких пунктах невысокий. "Но решением этого вопроса является не только и не столько приведение отделений в порядок, как насыщение этих пунктов активности новыми сервисами", - подчеркнул гендиректор "Почты России".

Акимов добавил, что новые сервисы начнут внедряться в следующем году в Дальневосточных регионах, среди таких сервисов - торговля лекарствами, доставка лекарств, а также продуктов по системе click-and-collect, соцдиагностика лиц, нуждающихся в уходе.

В сентябре государство одобрило увеличение уставного капитала почтового оператора на 200 млрд рублей за счет допэмиссии. В качестве оплаты допэмиссии будут получены денежные средства в том числе для модернизации отделений по всей стране.

Поручение предусмотреть в бюджете РФ средства на докапитализацию "Почты России" для модернизации отделений по всей стране и расширение количества предоставляемых услуг дал президент Российской Федерации.