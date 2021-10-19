Новая стратегия промышленных компаний: стать "зеленее", прозрачнее и ответственнее

В XXI веке человечество серьезно задумалось о своем влиянии на глобальные процессы, прежде всего - на экологию и социальное развитие. В 2000 году ООН приняла Глобальный договор - инициативу, которая положила начало распространению идей устойчивого развития среди основных игроков мировой экономики.
Постепенно в стандартах деятельности компаний укореняется термин ESG (Environmental, Social, Governance) - совокупность принципов социально ответственного ведения бизнеса. Это означает, что компания заботится об окружающей среде (E, Environmental - экологичный), этично относится к сотрудникам, клиентам и обществу (S, Social - социальный) и придерживается принципов эффективного и прозрачного корпоративного управления (G, Governance - управление).
Сегодня ESG - это не столько модный тренд, сколько один из главных принципов работы любой компании, стремящейся выйти на международный рынок. Россия пока в начале пути: более 80% компаний реального сектора еще не имеют стратегии устойчивого развития, следует из результатов опроса рейтингового агентства "Эксперт РА", проведенного в феврале 2021 года среди 150 компаний.
Тем не менее ситуация постепенно меняется. Около ста отечественных компаний находятся в самых престижных ESG-рейтингах (MSCI и Sustainalytics). Государство, со своей стороны, принимает инициативы по ускоренному переходу российского бизнеса на рельсы устойчивого развития.
Почему бизнесу выгодно быть "устойчивым"
Весомая причина для компаний развивать ESG-повестку - важность соблюдения принципов устойчивого развития для привлечения инвестиций. По данным аудиторско-консалтинговой компании EY, 97% зарубежных инвесторов учитывают этот аспект при принятии решений о вложении денег.
Предприятия, которые стремятся наращивать стоимость своих активов на международных биржах и работают с зарубежными партнерами, включают элементы ESG в свои корпоративные стратегии, зачастую отдавая эти полномочия в руки топ-менеджеров нового типа - директоров по устойчивому развитию.
В первую очередь эта задача касается российских промышленных компаний - металлургических, топливно-энергетических, перерабатывающих, углеводородных. Распространено мнение, что ESG - это "спасение добывающей отрасли", которая оставляет самый значительный след в области климатических рисков.
Компании повышают шансы на инвестиции, если контролируют выбросы парниковых газов, перерабатывают отходы, не истощают природных ресурсов. В России, понимая тренд на экологичность, ввели механизм "зеленых" инвестиций, поощряющий компании за работу в этом направлении. Сейчас на российском рынке уже 15 "зеленых" выпусков на Московской бирже.
Вместе с тем до сих пор остаются вопросы, которые следует доработать на государственном уровне, - например, в части утверждения "зеленой" таксономии и официальной методологии. В мае 2021 года Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, в котором утверждается пакет базовых документов, позволяющих компаниям маркировать свое производство как "зеленое".
Кроме того, ESG-стратегия реализуется за счет инвестиционных программ самих предприятий. В средне- и долгосрочной перспективе эти вложения окупятся. Компании, вкладывающие средства в устойчивое развитие, уже сейчас оцениваются в среднем на 10% выше по сравнению с менее социально ответственными конкурентами, рассказывает заместитель генерального директора, директор по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса ИТ-компании КРОК Олег Терехов.
IT для экологической повестки
Чтобы соответствовать принципам устойчивого развития, промышленным предприятиям необходима донастройка, которая позволит меняться в направлении ESG. Такая трансформация возможна в том числе при помощи внедрения цифровых технологий - одного из основных инструментов для достижения стратегических целей, заложенных в ESG-повестку. Цифровая трансформация действительно является важнейшим фактором устойчивого развития. Именно технологии обеспечивают безопасность процессов, их предсказуемость и эффективность, поэтому логично встраиваются в повестку ответственного ведения бизнеса.
В промышленности одна из наиболее прогрессивных технологий - создание так называемых цифровых двойников. Это своего рода виртуальный прототип реальных производственных активов, например станков, скважин, турбин, транспорта, электроники и пр. Технология позволяет управлять технологическими и производственными процессами, проигрывать сценарии "что, если" без риска поломки, возникновения аварийной ситуации и ущерба для экологии.
Отказ сложного технологического оборудования - серьезная угроза жизни и здоровью сотрудников предприятий. Такие последствия лучше спрогнозировать и предотвратить, чем ликвидировать. Для организации на предприятиях системы прогнозной аналитики применяются технологии, основанные на сборе и анализе больших данных.
Другое востребованное решение - система экомониторинга. В настоящее время КРОК как один из лидеров в этой области внедряет такую систему на крупном металлургическом комбинате. Решение, объединяющее технологии видеоаналитики, геопозиционирования, а также сбора, хранения и анализа данных, позволяет в онлайн-режиме моделировать состояние атмосферного воздуха при фактических метеоусловиях и с учетом всех возможных источников выбросов. Если выявляется превышение допустимых концентраций, специалисты предприятий оперативно организуют дополнительные меры по снижению выбросов в атмосферу. Также экомониторинг помогает определять основных вкладчиков в загрязнение атмосферы, корректировать стратегию мероприятий, направленных на снижение выбросов парниковых газов.
Для контроля за снижением эмиссий СО2 и других вредных веществ промышленные компании применяют в производственных нуждах IT-решения на основе больших данных, машинного обучения, интернета вещей, робототехники и т. д. Здесь особенно стоит отметить развитие сценариев раздельного сбора и переработки отходов за счет компьютерного зрения, прогнозной аналитики, системы искусственного интеллекта.
"Цифра" и социальное развитие
На фоне пандемии существенно возросло значение Social в политике компаний. С точки зрения привлечения инвестиций важно, как соблюдаются права работников, вопросы социального страхования, организации труда, корпоративной культуры в целом.
Для соответствия социальным факторам нужны разнообразные IT-решения, направленные на повышение уровня производственной безопасности. Основными технологиями, заинтересованность в которых возрастает в свете новых правил обеспечения безопасности на рабочем месте (ФЗ-311 от 02.07.2021), являются видеоаналитика и использование сотрудниками портативных устройств. Например, благодаря "умным" гаджетам (каскам, браслетам) можно не только оценить эффективность выполнения операций персоналом, но и идентифицировать каждого работника на предприятии, отслеживать его перемещение, нахождение в потенциально опасных зонах, использование средств индивидуальной защиты, предотвращая таким образом несчастные случаи и инциденты. Применение технологий помогает следовать концепции нулевого травматизма Vision Zero, основанной на утверждении, что все несчастные случаи на производстве можно предотвратить.
По словам Олега Терехова, сфера охраны труда и промышленной безопасности претерпевает сегодня существенные изменения, в том числе за счет цифровизации системы управления в сфере охраны труда и производственной безопасности. Например, растет популярность проведения виртуальных вводных инструктажей для новых сотрудников в системе управления обучением персонала LMS. Такой процесс обучения, включающий детальный обучающий курс и обязательную сдачу экзаменов в удаленном формате, позволяет сделать прохождение инструктажа не просто формальностью, а личной ответственностью каждого сотрудника.
Важность корпоративного управления
Для поддержания эффективного взаимодействия между инвесторами, акционерами и руководством компании предприятию важно выстроить корпоративную экосистему, объединить управленческие процессы в единую взаимоувязанную цепочку, начиная с момента разработки продукта, заканчивая маркетингом и сбытом конечному потребителю.
В первую очередь речь идет об организации непрерывного обмена информацией между субъектами бизнес-процессов, который крайне важен для принятия управленческих решений. Важно отметить, что для обеспечения эффективного менеджмента критичным фактором является достоверность и полнота данных, которыми оперируют участники процессов.
Существенное препятствие для быстрого и бесшовного перехода к системе прозрачного управления и выстраивания последовательной цепочки процессов - целый "зоопарк" корпоративных информационных систем (ИС), одновременно действующих на предприятиях. Зачастую мы наблюдаем разобщенность ИС, которые внедрялись на промышленных предприятиях еще в 90-х и 00-х с использованием разных программных средств, их несовместимость и противоречивость поступающей из них информации.
Задача по консолидации данных решается внедрением на предприятии цифровой корпоративной платформы, которая аккумулирует сведения из разных информационных систем и является единой точкой доступа к объективной и корректной информации.
Цифровая платформа объединяет сведения о процессах из всех действующих на предприятии корпоративных систем. В результате их консолидации на предприятии создается единая информационная среда, содержащая достоверную и объективную информацию. Таким образом исключается дублирование данных, их потеря, искажение при занесении или переносе из одной системы в другую.
Цифровая корпоративная платформа может включать в себя неограниченное количество надстраиваемых модулей (информационных систем) для бухгалтерского, HR-, складского, логистического и других видов учета и позволяет обмениваться информацией о производственных процессах, финансовых операциях, закупках сырья, рынках сбыта и т. д. На основе этой информации управленцы могут вносить корректировки в деятельность предприятия.
Недавно, например, "Норникель" совместно с КРОК запустил пилотный проект по созданию озера данных для HR- и производственного блоков. Прототип спроектирован как масштабируемая цифровая платформа и в перспективе позволит хранить и анализировать данные всей группы компаний, получая синергетический эффект при обогащении новыми данными из существующих на предприятии информационных систем.
Особую ценность единая цифровая платформа корпоративных данных представляет для руководства холдингов, так как система позволяет объединить информацию, поступающую из филиалов, осуществлять дистанционный мониторинг деятельности всех подразделений, обеспечивать прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров.
Для повышения уровня управления предприятием применяются как привычные на корпоративном рынке решения класса ERP, BPM и MES, так и новейшие цифровые инструменты, позволяющие управлять рисками и повышать транспарентность и эффективность бизнес- и производственных процессов. Это системы управления надежностью оборудования, качеством продукции, роботизация рутинных операций, они являются модулями цифровой платформы.
Применяемые технологии здесь варьируются, но все чаще можно встретить успешно реализованные проекты с использованием больших данных, промышленного интернета вещей, цифровых двойников. Все эти технологии при правильном применении и взаимодополняемости приводят к достижению двух целей: повышению прозрачности корпоративного управления и эффективности деятельности предприятия.