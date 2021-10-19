Новая стратегия промышленных компаний: стать "зеленее", прозрачнее и ответственнее

В XXI веке человечество серьезно задумалось о своем влиянии на глобальные процессы, прежде всего - на экологию и социальное развитие. В 2000 году ООН приняла Глобальный договор - инициативу, которая положила начало распространению идей устойчивого развития среди основных игроков мировой экономики.

Постепенно в стандартах деятельности компаний укореняется термин ESG (Environmental, Social, Governance) - совокупность принципов социально ответственного ведения бизнеса. Это означает, что компания заботится об окружающей среде (E, Environmental - экологичный), этично относится к сотрудникам, клиентам и обществу (S, Social - социальный) и придерживается принципов эффективного и прозрачного корпоративного управления (G, Governance - управление).

Сегодня ESG - это не столько модный тренд, сколько один из главных принципов работы любой компании, стремящейся выйти на международный рынок. Россия пока в начале пути: более 80% компаний реального сектора еще не имеют стратегии устойчивого развития, следует из результатов опроса рейтингового агентства "Эксперт РА", проведенного в феврале 2021 года среди 150 компаний.

Тем не менее ситуация постепенно меняется. Около ста отечественных компаний находятся в самых престижных ESG-рейтингах (MSCI и Sustainalytics). Государство, со своей стороны, принимает инициативы по ускоренному переходу российского бизнеса на рельсы устойчивого развития.

Почему бизнесу выгодно быть "устойчивым"

Весомая причина для компаний развивать ESG-повестку - важность соблюдения принципов устойчивого развития для привлечения инвестиций. По данным аудиторско-консалтинговой компании EY, 97% зарубежных инвесторов учитывают этот аспект при принятии решений о вложении денег.

Предприятия, которые стремятся наращивать стоимость своих активов на международных биржах и работают с зарубежными партнерами, включают элементы ESG в свои корпоративные стратегии, зачастую отдавая эти полномочия в руки топ-менеджеров нового типа - директоров по устойчивому развитию.

В первую очередь эта задача касается российских промышленных компаний - металлургических, топливно-энергетических, перерабатывающих, углеводородных. Распространено мнение, что ESG - это "спасение добывающей отрасли", которая оставляет самый значительный след в области климатических рисков.

Компании повышают шансы на инвестиции, если контролируют выбросы парниковых газов, перерабатывают отходы, не истощают природных ресурсов. В России, понимая тренд на экологичность, ввели механизм "зеленых" инвестиций, поощряющий компании за работу в этом направлении. Сейчас на российском рынке уже 15 "зеленых" выпусков на Московской бирже.

Вместе с тем до сих пор остаются вопросы, которые следует доработать на государственном уровне, - например, в части утверждения "зеленой" таксономии и официальной методологии. В мае 2021 года Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, в котором утверждается пакет базовых документов, позволяющих компаниям маркировать свое производство как "зеленое".

Кроме того, ESG-стратегия реализуется за счет инвестиционных программ самих предприятий. В средне- и долгосрочной перспективе эти вложения окупятся. Компании, вкладывающие средства в устойчивое развитие, уже сейчас оцениваются в среднем на 10% выше по сравнению с менее социально ответственными конкурентами, рассказывает заместитель генерального директора, директор по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса ИТ-компании КРОК Олег Терехов.