Путин считает, что услуги социальной газификации нужно внедрять комплексно

"Правительство отработало этот вариант, отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка этой трубы по территории. И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле", - сказал президент на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в понедельник.

Губернатор Московской области отметил, что газификация в регионе составляет 96%. Он подчеркнул, что программа социальной газификации затрагивает 300 тыс. человек. "В каждый населенный пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или десяти улицам, сколько их там есть, государство, то есть мы, должны сделать разводку. Вы дали срок - 18 месяцев, максимум два года. Мы этим занимаемся, открыли специальные офисы в этих населенных пунктах, и, соответственно, ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90, максимум 150 рублей, в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них", - доложил Воробьев. По его словам, жители Подмосковья очень позитивно воспринимают начало реализации этого проекта. "Должен признать, что очень многие не верят, потому что, так скажем, очень долго ждали", - добавил губернатор.

Воробьев также сообщил, что власти Подмосковья тесно работают с правительством и "Газпромом". "Потому что у нас ГРС [газораспределительные станции] - высокое давление на низкое. Ясно, что они загружены в Московской области. Мы с "Газпромом" тесно работаем. Для чего? Для того чтобы мощности увеличивать. Их нужно модернизировать, чтобы населенные пункты газифицировать", - отметил губернатор Подмосковья.