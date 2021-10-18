Цена на мазут на бирже вновь обновила рекорд

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Биржевая цена топочного мазута по территориальному европейскому индексу в ходе торгов в понедельник вновь обновила исторический максимум, достигнув 28,85 тыс. рублей за тонну. В то же время стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) перешла к снижению после шестидневного роста, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена на мазут выросла за день на 1,3%, до 28,85 тыс. рублей за тонну и обновила рекордное значение, достигнутое 12 октября (28,75 тыс. рублей за тонну). С начала октября этот вид топлива подорожал на 9%.

Стоимость авиакеросина уменьшилась за день на 2,5%, до 55,17 тыс. рублей за тонну. Таким образом, цена авиакеросина снизилась впервые с 7 октября.

Бензин на бирже продолжает дешеветь. Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась за день на 1,1%, до 54,81 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,6%, до 56,89 тыс. рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива снизилась на 0,1%, до 51,25 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 0,3%, до 54,92 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость межсезонного дизеля немного увеличилась - 0,1%, до 52,46 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели за день на 1,9%, до 39,4 тыс. рублей за тонну.