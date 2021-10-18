Котяков: в структуре бедности в России семьи с детьми составляют 80%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Семьи с детьми составляют 80% в структуре бедности РФ, основным инструментом борьбы с бедностью должна стать поддержка таких семей. Об этом в понедельник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80% - это семьи, которые воспитывают детей. Поэтому мы предполагаем, что <…> основным инструментом борьбы с бедностью должна являться комплексная система поддержки семей с детьми, которая даст наибольший эффект", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Министр отметил, что России за время пандемии удалось избежать существенного роста уровня бедности граждан. "Мы сейчас находимся в диапазоне 12-13% по уровню бедности, что, в принципе, примерно соответствует уровню допандемических показателей", - добавил Котяков.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда Антон Котяков в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% населения РФ. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. Всего, по предварительным итогам 2020 года, в России 17,8 млн бедных граждан (12,1%). К 2030 году число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн человек.