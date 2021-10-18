Минэнерго Украины: на складах ТЭС угля хватит не более чем на одну-две недели

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Запасы угля на тепловых электростанциях государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" Украины рассчитаны не более чем на одну-две недели. Об этом в понедельник сообщило Министерство энергетики Украины.

"На складах Змеевской ТЭС находится 9,4 тыс. тонн газового угля, чего хватит на пять дней работы станции, на складах Углегорской ТЭС находится 16,7 тыс. тонн газового угля, чего хватит на шесть дней работы станции", - отмечает ведомство. На складах Трипольской ТЭС, которая также входит в "Центрэнерго", по данным министерства, запасено 29,8 тыс. тонн газового угля. Этот объем рассчитан на 14 дней работы станции.

Невелики запасы топлива и на складах ТЭС энергохолдинга ДТЭК. Так, на Приднепровской и Ладыженской ТЭС его будет достаточно на 21 день работы, а на Бурштынской - на шесть дней.

Замминистра энергетики Максим Немчинов на днях сообщил, что на Украине нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона, но Минэнерго рассчитывает на уже подписанные контракты и новые поставки. "Ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть", - отметил чиновник. Он не исключил, что придется работать "с колес".

По данным Минэнерго, запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро понедельника составили 752,9 тыс. тонн, что на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября. При этом, согласно утвержденному министерством плану, на 18 октября на складах должно быть 2,9 млн тонн угля - фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.