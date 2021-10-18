Силуанов: индексация маткапитала и пособий потребует в 2022 году порядка 30 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. На индексацию материнского капитала и пособий по фактической инфляции в 2022 году потребуется порядка 30 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Порядка 30 млрд [рублей], из которых 15 млрд - маткапитал, остальное - пособия", - сказал Силуанов в понедельник, отвечая на вопрос об объемах дополнительных социальных расходов государства на следующий год в связи с высокой инфляцией текущего года.

Он отметил, что основным источником индексации выплат станет внутреннее перераспределение средств.

"Источники - внутреннее перераспределение средств, там у нас говорили, что у нас есть зарезервированные средства, определенные невостребованные, они как раз дают больше возможности в ходе рассмотрения бюджета и соответственно в ходе исполнения. Поэтому за счет этих средств и будем искать ресурсы", - добавил Силуанов.

Ранее глава Минфина заявил, что социальные расходы государства на 2022 год будут уточнены ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ в соответствии с уровнем инфляции.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил, что министерство повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%.