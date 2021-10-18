"Новатэк" полностью сформировал пул инвесторов для финансирования "Арктик СПГ-2"

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 18 октября. / ТАСС/. "Новатэк" завершил формирование пула инвесторов для финансирования "Арктик СПГ-2", осталось лишь заключить соответствующие соглашения. Об этом журналистам сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах форума "Расширение сотрудничества в области капитального строительства", организованного "Новатэком".

"Сформирован. Только подписать еще нужно", - сказал он.

Михельсон также заметил, что компания в следующем году планирует увеличить производительность "Ямал СПГ" на 20% от заявленной мощности - до 20 млн тонн. "Мы занимаемся сырьевой базой "Ямал СПГ" и получаем неплохие результаты, у нас появляются дополнительные возможности, - сказал он. - Со следующего года у нас будет возможность еще больше производить, может с учетом четвертой линии Ямал СПГ выйти на 20 млн тонн", - сказал он.

При этом Михельсон добавил, что в настоящий момент четвертая линия "Ямал СПГ" работает ниже проектной мощности и в этом году произведет порядка 20% продукции от запланированного объема выпуска.