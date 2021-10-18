В Союзе виноградарей и виноделов не ожидают дефицита шампанского в преддверии Нового года

АБРАУ-ДЮРСО, 18 октября. /ТАСС/. Дефицита шампанского в России в преддверии Нового года не ожидается, сообщил журналистам в кулуарах X Всероссийского саммита виноделов президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

"Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток. Наш, не наш - не важно, но не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами", - сказал Попович, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что повышение цен на шампанское и игристые вина в России в преддверии Нового года не ожидается.

"До Нового года роста цен особого не будет, в пределах инфляции, 5-7%", добавил глава союза.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что производство шампанского в России за девять месяцев 2021 года снизилось на 13,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, в сентябре этот показатель вырос на 36,2%. Объем продаж шампанского за январь - сентябрь 2021 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 8,2%.

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности слова "игристое вино (шампанское)", заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.