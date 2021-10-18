Минфин не планирует изменений НДФЛ в ближайшие три года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Порядок налогообложения в рамках НДФЛ не планируется менять в ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ. На ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части не планируем", - сказал Силуанов в понедельник.

Ранее партия "Справедливая Россия" предлагала вернуться к обсуждению введения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Президент России Владимир Путин призвал аккуратно относиться к вопросу введения прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы "не демотивировать людей с высоким достатком и не допустить советской уравниловки".