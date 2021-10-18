Котяков: регионы могут рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удаленку

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Региональные власти вправе рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удаленку в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщил в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Во-первых, <...> на сегодняшний день создан удобный инструмент удаленной дистанционной занятости для всех работодателей. И большинство работодателей в случае, если они видят целесообразность и эффективность подобного рода организации занятости, - они им эффективно пользуются <...> Все, что касается рекомендаций, это зачастую определяется региональными органами власти в зависимости от той эпидситуации, которая складывается в том или ином субъекте", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на прошлой неделе сообщала, что порядка 3 млн россиян в настоящее время работают дистанционно. Это составляет 5% от общего числа трудящихся.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 027 012 случаев заражения, выздоровели 7 017 055 человек, умерли 224 310. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.