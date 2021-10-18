Путин поручил представить предложения о субсидировании авиаперевозок с Дальнего Востока

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока. Соответствующий пункт содержится в списке поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации представить предложения о выделении в 2021 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для предоставления организациям воздушного транспорта субсидий на осуществление воздушных перевозок льготных категорий граждан, а также граждан, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в тексте.

Поручение должно быть исполнено до 1 ноября.

Также глава государства поручил кабмину вместе с органами власти регионов Дальнего Востока до 1 декабря принять необходимые решения, направленные на обеспечение доступности для граждан воздушных перевозок в пределах Дальневосточного федерального округа, а также с Дальнего Востока и в обратном направлении. В частности, главы регионов ДФО совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным должны обеспечить предоставление авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета на осуществление льготных воздушных перевозок из городов Дальнего Востока и обратно по специальным тарифам, установленным правительством. Кроме того, Путин поручил обеспечить возможность приобретения жителями ДФО таких авиабилетов в определенном кабмином количестве в течение всего календарного года, в том числе в периоды повышенного спроса на воздушные перевозки. Еще одно поручение касается сокращения сроков бронирования таких авиабилетов.

Также поручено принять решения, направленные на обеспечение ежегодного роста пассажиропотока единой дальневосточной авиационной компании "Аврора" за счет увеличения числа рейсов по социально значимым и востребованным маршрутам, а также на установление показателей пассажиропотока для организатора воздушных перевозок. Главы регионов Дальнего Востока должны обеспечить финансирование поставок не менее 45 новых воздушных судов отечественного производства в период до 2025 года для нужд "Авроры", в том числе путем обеспечения экономически эффективного лизингового платежа. Помимо этого, должны быть устранены избыточные требования к аэропортам регионального и местного значения по обеспечению транспортной безопасности.