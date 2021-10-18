Минцифры подготовило вторую часть разъяснений по использованию налоговых льгот в IT

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ опубликовало новые разъяснения по вопросам признания компаний разработчиками программного обеспечения (ПО) и баз данных для использования льгот налогового маневра IT-компаниями. Материалы размещены на сайте ведомства.

"Новые разъяснения касаются вопросов признания компаний разработчиками ПО и баз данных, а также устанавливают перечень документов, необходимых для подтверждения участия в разработке программ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка программы для ЭВМ, а также разработка базы данных представляет собой реализацию процессов разработки, осуществляемой специалистами различных профилей. Условием признания организации разработчиком программы для ЭВМ является наличие правовой связи организации с физлицами, являющимися участниками процессов разработки соответствующей программы для ЭВМ в рамках их трудовых или гражданско-правовых отношений с этой организацией. Необходимым условием для признания организации разработчиком программы для ЭВМ и базы данных является фактическое участие в разработке программы физлиц, являющихся работниками такой организации или привлеченных ею по гражданско-правовым договорам.

Кроме того, для получения организацией льгот по налогу на прибыль и по страховым взносам не имеет правового значения объем прав организации на эту программу для ЭВМ, базу данных.

Среди документов, подтверждающих участие в разработке программы для ЭВМ и базы данных, перечислены приказы о начале разработки или иные документы, свидетельствующие о начале разработки, приказы об окончании разработки или иные документы, свидетельствующие об окончании разработки, служебные задания и (или) техзадания в любой применяемой в организации форме - в отношении работников организации, а также договоры на разработку программы для ЭВМ, базы данных, дополнительные соглашения к ним, приложения, техзадания, спецификации, акты сдачи-приемки выполненных работ - в отношении физических лиц в рамках гражданско-правовых отношений и любые иные документы, непосредственно предусмотренные локальными нормативными актами организации.

Отмечается, что для подготовки разъяснений при министерстве была создана рабочая группа, в которую вошли представители отраслевых компаний и профильных ассоциаций.

Мнение представителей отрасли

"Рабочая группа максимально учла интересы разработчиков, и мы рады, что министерство поддержало экспертов. В частности, удалось уйти от привязки процесса разработки к правам на нее и зафиксировать: разработчик - это тот, чьи работники хотя бы частично выполняли процессы разработки. Минцифры показало уверенную готовность отстаивать интересы IT-отрасли и добиваться максимального эффекта от налогового маневра", - приводятся в сообщении слова члена рабочей группы, председателя правления ассоциации "Руссофт" Олега Нишонова.

По словам ответственного секретаря, советника Российского фонда развития информационных технологий Александра Журавлева, подготовленные разъяснения к правилам получения налоговых льгот в рамках налогового маневра уменьшат риски налоговых претензий для IT-компаний, участвующих в разработке, внедрении и сопровождении ПО.

В свою очередь руководитель ассоциации АПКIT Николай Комлев отметил, что в разъяснениях четко сформулированы условия признания организации разработчиком программы, объем разработки программы, выполненный организацией и привлеченными третьими лицами, документы, подтверждающие участие в разработке программы и прочее. "Эти наработки, я уверен, в дальнейшем будут использованы и в подготовке новых правовых документов", - добавил он.