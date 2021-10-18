В Татарстане запустили горячую линию для бизнеса по вопросам работы QR-кодов

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Предприниматели Татарстана могут получить консультацию по вопросам введения QR-кодов на горячей линии. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики республики.

"Подведомственный минэкономики Татарстана Фонд поддержки предпринимательства принимает обращения и вопросы от предпринимателей, связанные с введением на территории Татарстана QR-кодов для посещения ряда общественных мест и организаций спорта и культуры. Предприниматели могут получить консультацию по номеру бесплатной горячей линии: 8(843) 524-90-90", - сообщает пресс-служба.

Также предприниматели могут получить консультацию на сайте "Проверенный бизнес", созданном по инициативе минэкономики совместно с прокуратурой республики.

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается торговых центров, аквапарков, бассейнов и ряда других мест. Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан.