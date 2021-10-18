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Эксперт: рост цен на вино в 2022 году может превысить инфляцию на 3-7%

Это связано с подорожанием винограда в 2021 году
© Артем Геодакян/ТАСС

АБРАУ-ДЮРСО, 18 октября. /ТАСС/. Рост цен на вино в России в 2022 году может на 3-7% превысить инфляцию в связи с подорожанием винограда в 2021 году, заявил журналистам в кулуарах X Всероссийского саммита виноделов президент российского союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

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"Что касается подорожания винограда, то этот фактор, скорее, начнет играть уже в следующем году. И, может быть, к фактору инфляции добавится 3-5-7% подорожания. Но это уже в следующем году", - сказал он.

По словам Поповича, тенденция к росту цен неизбежна, особенно при условии определенного дефицита винограда.

"Все крупнейшие производители производят вино из своего винограда, и у них хватает винограда для того объема, который сегодня покупают, поэтому все будет в разумных пределах", - добавил глава союза.

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