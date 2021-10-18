Фирменные магазины производителей Ставрополья увеличат долю местной продукции на прилавках

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья привлекут фирменную торговую сеть региональных производителей для продвижения местной продукции. Соответствующие соглашения с краевым комитетом по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию заключили 13 местных предприятий, сообщил в понедельник председатель комитета Денис Полюбин.

"Создать с нуля региональную торговую сеть затруднительно в части администрирования. Мы проанализировали фирменную торговую сеть наших предприятий - производителей, их более 500 по краю. Было принято решение об их кооперации, заключено 13 соглашений с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, они подключают свои точки розничных продаж к нашей программе "Покупай ставропольское!". Доля местной продукции составит там не менее 70%, будет минимальная торговая наценка", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Проект "Покупая ставропольское!" запущен в регионе в 2010 году. Его задача - продвижение продукции местных производителей, привлечение внимания покупателей и повышение конкурентоспособности местных производителей. Охват проекта будет расширяться, отметил председатель комитета.

"Это некая форма кооперации, которая позволит конкурировать с федеральными торговыми сетями. Мы будем это направление развивать - максимально будем задействовать нестационарные торговые объекты, АЗС, комплексы на остановочных павильонах. Эти меры позволят лучше контролировать ценообразование, качество", - пояснил Полюбин.

В сентябре 2021 года в городе Ставрополе открыли первый в регионе торгово-выставочный комплекс продукции местных брендов. На площадке 22 производителя со всего края представили более 500 наименований продукции. Это широкий ассортимент молочной продукции, в том числе из козьего молока, охлажденное мясо, колбасы, рыбная продукция, хлебобулочные и макаронные изделия, мука, растительное масло, напитки и так далее. Для сдерживания цен на продукты в Ставропольском крае также развивают ярмарочную работу. За год в регионе число производителей, участвующих в продуктовых ярмарках, увеличилось на 25%.