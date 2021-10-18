{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поручил проработать возможность грузовых транзитных перевозок по СМП с 2022 года

Президент России отметил, что необходимо обратить внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил поручил рассмотреть вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП). Соответствующее поручение, данное по итогам пленарной сессии Восточного экономического форума, содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне.

"Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути", - говорится в тексте сообщения.

Президент отметил, что необходимо обратить внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года.

Соответствующий доклад премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Росатома Алексей Лихачев должны представить до 1 декабря 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин поручил рассмотреть возможность увеличить кешбэк за поездки на Дальний Восток
Читать полностью