Путин поручил проработать возможность грузовых транзитных перевозок по СМП с 2022 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил поручил рассмотреть вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП). Соответствующее поручение, данное по итогам пленарной сессии Восточного экономического форума, содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне.

"Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути", - говорится в тексте сообщения.

Президент отметил, что необходимо обратить внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года.

Соответствующий доклад премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Росатома Алексей Лихачев должны представить до 1 декабря 2021 года.