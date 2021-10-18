Путин поручил кабмину представить предложения об эксперименте по углеродному регулированию

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря представить предложения об эксперименте по углеродному регулированию.

"Представить предложения о проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов не только в Сахалинской области, но и в иных субъектах Российской Федерации", - говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля в понедельник.

Также до 1 декабря кабинету министров следует "представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих осуществление непрерывного экологического мониторинга состояния и загрязнения атмосферного воздуха и акваторий водных объектов при перевалке в грузовых портах пылящих и навалочных грузов, в том числе каменного угля, а также принятие необходимых мер реагирования по результатам такого мониторинга".

Путин отвел срок до 1 марта 2022 года на то, чтобы "рассмотреть вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака с использованием энергии, вырабатываемой приливными электростанциями, в том числе Пенжинской, Тугурской и Мезенской, провести оценку технико-экономических характеристик таких центров, возможности привлечения зарубежных партнеров к их созданию и представить соответствующие предложения".

К этому же сроку правительству надлежит "проработать вопрос об организации международной высокоширотной арктической экспедиции, базирующейся на дрейфующей станции "Северный полюс".

Эти поручения Путин утвердил по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, которое состоялось 3 сентября.