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Путин поручил кабмину помочь построить заводы по производству метанола на Дальнем Востоке

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство России вместе с "Газпромом" и властями Приморья и Амурской области окажет содействие инвесторам в строительстве заводов по производству метанола в Находке и городе Сковородино. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Приморского края, правительством Амурской области и публичным акционерным обществом "Газпром" оказать содействие инвесторам в реализации проектов по строительству в г. Находке Приморского края и г. Сковородино Амурской области заводов по производству метанола", - говорится в документе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Молния
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