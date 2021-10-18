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Минцифры обсуждает с Минобороны выделение частот 3,4-3,8 ГГц для 5G в Москве

Для коммерческой эксплуатации полосы 3,4-3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения требуется разрешение силовых ведомств

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минцифры ведет переговоры с Минобороны о возможности использования радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для запуска 5G в Москве. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Вопрос сложный, многоаспектный. Мы обсуждаем, на каких условиях хотя бы в Москве мы можем договориться. Пока ничего не могу сказать, но по крайней мере, коллеги (из Минобороны - прим. ТАСС) хотя бы с нами начали разговаривать", - отметил Шадаев.

Для коммерческой эксплуатации полосы 3,4-3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения требуется разрешение силовых ведомств, использующих частоты из этого диапазона. Этого разрешения пока нет.

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РоссияШадаев, Максут Игоревич
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