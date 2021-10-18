Путин поручил проработать создание госсистемы мониторинга состояния многолетней мерзлоты

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такое поручение дано главой государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на создание на базе государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты", - говорится в сообщении.

Путин также поручил наделить эту федеральную службу необходимыми полномочиями. Помимо этого, он распорядился предусмотреть средства на разработку и функционирование указанной системы при подготовке законопроекта о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Поручение дано правительству РФ. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 31 декабря 2021 года, далее - раз в полгода.