Путин поручил подготовить предложения об отмене НДС на ремонт рыболовецких судов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения об обнулении НДС на работы по обслуживанию и ремонту морских и рыбловецких судов. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам сентябрьского совещания о социально-экономическом развитии Дальнего Востока, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ <…> представить предложения о возможности установления ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота", - говорится в документе.

Доклад на эту тему должен быть представлен главе государства к 15 декабря.

С предложением отменить НДС на услуги по ремонту и обслуживаю гражданских рыболовецких судов на совещании 2 сентября выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр пояснил, что сегодня основной объем ремонта рыболовецких судов приходится на Корею и Японию. Рыболовецкие компании отправляют свой флот для ремонта туда, хотя это можно было бы делать в России на дальневосточных верфях. По его словам, "на Камчатке компания готова развивать мощности, но для этого нужна мотивация, чтобы у нас были конкурентоспособные условия". Мантуров выразил уверенность в том, что такое решение разумно, оно не уменьшит налоговую базу, потому что сегодня данные налоги не поступают, так как все эти заказы уходят за рубеж.