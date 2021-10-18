{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил подготовить предложения об отмене НДС на ремонт рыболовецких судов

Доклад на эту тему должны представить главе государства к 15 декабря

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения об обнулении НДС на работы по обслуживанию и ремонту морских и рыбловецких судов. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам сентябрьского совещания о социально-экономическом развитии Дальнего Востока, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ <…> представить предложения о возможности установления ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота", - говорится в документе.

Доклад на эту тему должен быть представлен главе государства к 15 декабря.

С предложением отменить НДС на услуги по ремонту и обслуживаю гражданских рыболовецких судов на совещании 2 сентября выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр пояснил, что сегодня основной объем ремонта рыболовецких судов приходится на Корею и Японию. Рыболовецкие компании отправляют свой флот для ремонта туда, хотя это можно было бы делать в России на дальневосточных верфях. По его словам, "на Камчатке компания готова развивать мощности, но для этого нужна мотивация, чтобы у нас были конкурентоспособные условия". Мантуров выразил уверенность в том, что такое решение разумно, оно не уменьшит налоговую базу, потому что сегодня данные налоги не поступают, так как все эти заказы уходят за рубеж.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин поручил рассмотреть возможность увеличить кешбэк за поездки на Дальний Восток
Читать полностью