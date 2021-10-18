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Путин поручил создать в Хабаровском крае кластер по производству строительных материалов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Хабаровского края обеспечить создание на территории региона промышленного кластера по производству строительных материалов.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Хабаровского края обеспечить создание на территории Хабаровского края промышленного кластера для реализации проектов по производству строительных материалов и выполнению строительных работ, обеспечив формирование спроса на такие материалы и работы со стороны крупнейших потребителей, в том числе открытого акционерного общества "Российские железные дороги", а также организаций, осуществляющих строительство и реконструкцию автомобильных дорог", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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